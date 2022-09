Perché oltre a togliere il velo, le donne iraniane si stanno tagliando i capelli (Di venerdì 23 settembre 2022) Veli rimossi, capelli tagliati: le donne iraniane stanno diffondendo sui social le immagini della loro protesta in segno di solidarietà a Mahsa Amini, ragazza curda di 22 anni che è stata picchiata a morte dalla “polizia morale”, la Gasht-e Ershad, Perché non indossava bene il velo, in quanto le fuoriusciva una ciocca di capelli. La versione ufficiale della polizia è che Mahsa Amini sia morta per un attacco cardiaco: la teoria è stata smentita dalla famiglia, infatti Mahasa Amini riportava delle fratture craniche quando è arrivata in ospedale a Teheran, dove la giovane purtroppo è morta in seguito alle ferite riportate, dopo tre giorni di coma. Vi raccomandiamo... Mahsa Amini, morta a 22 anni dopo ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 23 settembre 2022) Veli rimossi,tagliati: lediffondendo sui social le immagini della loro protesta in segno di solidarietà a Mahsa Amini, ragazza curda di 22 anni che è stata picchiata a morte dalla “polizia morale”, la Gasht-e Ershad,non indossava bene il, in quanto le fuoriusciva una ciocca di. La versione ufficiale della polizia è che Mahsa Amini sia morta per un attacco cardiaco: la teoria è stata smentita dalla famiglia, infatti Mahasa Amini riportava delle fratture craniche quando è arrivata in ospedale a Teheran, dove la giovane purtroppo è morta in seguito alle ferite riportate, dopo tre giorni di coma. Vi raccomandiamo... Mahsa Amini, morta a 22 anni dopo ...

ricpuglisi : Se alcuni politici hanno visto i sondaggi che ho avuto modo di vedere io, ben comprendo perché siano sull'orlo di u… - AlexBazzaro : #Salvini: 'Draghi, oltre che parlare di pupazzi, spero che trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli i… - sarotwist : RT @SMaurizi: Perché #Berlusconi,nonostante i suoi rapporti con #Putin,ha regnato nella politica italiani per oltre 2 decenni? Perché quell… - notreallyros : RT @yqongi93: non faccio mai ste cose perché diciamo mi 'imbarazzano', ma è per una delle persone che mi ha aiutato tanto quindi lo faccio… - fabiovegarobino : RT @SMaurizi: Perché #Berlusconi,nonostante i suoi rapporti con #Putin,ha regnato nella politica italiani per oltre 2 decenni? Perché quell… -