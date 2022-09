Perché non dobbiamo aver paura dell’atomica di Putin (Di venerdì 23 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-13.mp4 Non svegliare can che dorme è saggio; non fermare can che morde è da matti. Ovviamente, intendo Vladimir Putin. Può essere che l’Occidente abbia fatto troppo casino e abbia svegliato con il suo baccano il dormiente Putin. Su questo si può certo discutere, ma siccome ormai l’orso è sveglio non mi sembra il caso di lasciarlo scorrazzare e razziare a suo piacimento. Sull’argomento ogni giorno sentiamo pareri diversi, distinguo e appeli di ogni genere, ma la sintesi è una sola: o lasciamo a Putin l’Ucraina – ma tutta l’Ucraina – e la chiudiamo lì oppure non c’è alternativa a indebolire l’economia russa e armare l’Ucraina stessa. Obiezione: occhio che così facendo Putin un giorno o l’altro – lo ha anche detto lui stesso – se messo alle strette, ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 23 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-13.mp4 Non svegliare can che dorme è saggio; non fermare can che morde è da matti. Ovviamente, intendo Vladimir. Può essere che l’Occidente abbia fatto troppo casino e abbia svegliato con il suo baccano il dormiente. Su questo si può certo discutere, ma siccome ormai l’orso è sveglio non mi sembra il caso di lasciarlo scorrazzare e razziare a suo piacimento. Sull’argomento ogni giorno sentiamo pareri diversi, distinguo e appeli di ogni genere, ma la sintesi è una sola: o lasciamo al’Ucraina – ma tutta l’Ucraina – e la chiudiamo lì oppure non c’è alternativa a indebolire l’economia russa e armare l’Ucraina stessa. Obiezione: occhio che così facendoun giorno o l’altro – lo ha anche detto lui stesso – se messo alle strette, ...

matteorenzi : Giuseppe CONTE usa reddito e attacchi personali per non rispondere a una semplice domanda: PERCHÉ NEL 2018 HA CHIUS… - GiuseppeConteIT : Davvero il @Mov5Stelle non si è occupato del Nord del Paese? I fatti raccontano un’altra storia. Qui vi spiego perc… - BelpietroTweet : Qualche giorno fa mi chiedevo perché i giornali italiani avessero deliberatamente ignorato le notizie che riguardan… - mattiahiguain98 : @quellachecomme1 Tanto non accadrà nulla purtroppo su di lui in termini di esonero e secondo me nemmeno ne parleran… - yuna_hikari : RT @ilpost: Il presidente iraniano ha rifiutato di farsi intervistare dalla giornalista Christiane Amanpour perché non indossava il velo ht… -

Juve, infortuni e preparazione: l'unità anticrisi studia il dossier dei ko ...esercitazioni che sollecitano la zona pubica inguinale oppure non vengono effettuati esercizi di prevenzione sufficienti a livello degli adduttori. Detto in altre parole, se ti infortuni è perché o ... Italia - Inghilterra, un'aspirina anti Qatar Italia - Inghilterra non è una fastidiosa interruzione del campionato, a dispetto del clima di ... Perché a dispetto delle denunce e degli allarmi su un calcio incapace di coltivare talenti, usciamo da ... Il Riformista ...esercitazioni che sollecitano la zona pubica inguinale oppurevengono effettuati esercizi di prevenzione sufficienti a livello degli adduttori. Detto in altre parole, se ti infortuni èo ...Italia - Inghilterraè una fastidiosa interruzione del campionato, a dispetto del clima di ...a dispetto delle denunce e degli allarmi su un calcio incapace di coltivare talenti, usciamo da ... Perché Ginevra Lamborghini e la sorella Elettra hanno litigato: “Non ci parliamo dal 2019”