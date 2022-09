Perché il Terzo Polo è l’unico che affronta con competenza il tema energetico (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono le ultime ore intense di una campagna elettorale che, nonostante i tempi ridotti, è stata complicata e tortuosa. E lo è stato soprattutto per chi ha voluto perdere intere giornate a parlare di bianco e nero, di fascisti e paladini dei diritti, alla ricerca di un posto al sole della nuova legislatura. I Riformisti di Italia Viva e Azione hanno un’idea diversa. Ovvero porci un’unica domanda: quali sono i temi da porre ai cittadini? Cosa possiamo fare per il bene delle presenti e delle future generazioni? Il tema energetico è indubbiamente al centro dell’agenda del Terzo Polo come lo è in questo momento sui taccuini di tanti partiti italiani, soprattutto in considerazione della crisi che stiamo affrontando. Ma come la pensano i riformisti? E Perché questo ci distingue così ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 settembre 2022) Sono le ultime ore intense di una campagna elettorale che, nonostante i tempi ridotti, è stata complicata e tortuosa. E lo è stato soprattutto per chi ha voluto perdere intere giornate a parlare di bianco e nero, di fascisti e paladini dei diritti, alla ricerca di un posto al sole della nuova legislatura. I Riformisti di Italia Viva e Azione hanno un’idea diversa. Ovvero porci un’unica domanda: quali sono i temi da porre ai cittadini? Cosa possiamo fare per il bene delle presenti e delle future generazioni? Ilè indubbiamente al centro dell’agenda delcome lo è in questo momento sui taccuini di tanti partiti italiani, soprattutto in considerazione della crisi che stiamondo. Ma come la pensano i riformisti? Equesto ci distingue così ...

