Perché i terremoti in Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia non sono "collegati": «Ma le sequenze sismiche sono ancora attive»

Un totale di 21 scosse in sei punti diversi dell'Italia. Con magnitudo simili. E a distanza di poche ore l'una dall'altra. Eppure, nonostante siano un refrain abituale tra gli alfieri delle teorie del complotto, i terremoti che hanno colpito ieri l'Italia non sono "collegati" tra loro in alcun modo. Lo spiegano gli esperti, osservando che non sorgono sulla stessa faglia. E che si tratta di zone sismiche ben conosciute. Così come anche la coincidenza delle scosse in un giorno non stupisce chi studia i sismi. Negli ultimi tre mesi avevamo avuto finora una sola scossa di magnitudo superiore a 4. Ma le sequenze sismiche sono ancora attive. Per questo si stanno verificando ancora ...

