Perché gli italiani "odiano" la nazionale (Di venerdì 23 settembre 2022) E va bene, si è capito che la maggioranza degli italiani preferirebbe scoprire nel prossimo week end se la Juventus e l'Inter sono uscite dalla crisi, se il Napoli può andare in fuga scudetto e se la caduta del Milan di settimana scorsa è stato solo il prodotto della sfiga o un campanello d'allarme. E vanno compresi i tifosi che da giorni toccano tutto quello che possono, purché sia di ferro, sperando che il proprio campione non rimedi un infortunio muscolare di nessun tipo, visto che poi il calendario non fa sconti. Arriviamo anche a giustificare che ci sia un certo clima di depressione a poco più di un mese dal Mondiale degli altri, quello che noi vivremo in poltrona mentre tutto il resto del mondo pallonaro sarà in Qatar. Quindi ci sta che questa sosta della nazionale non sia in cima alle preferenze, che la Nations League nell'immaginario ...

