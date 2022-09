Perché dobbiamo alzare la guardia sulle stazioni di polizia cinese in Italia (Di venerdì 23 settembre 2022) “Contattata dal Foglio, la polizia ha spiegato che l’ufficio non desta particolare preoccupazione Perché ‘si occupa solo di pratiche amministrative e non di pubblica sicurezza’”. Così il 3 settembre sul Foglio Giulia Pompili parafrasava la risposta ricevuta dal ministero degli Interni in merito alla notizia della stazione di polizia di servizio per i cinesi d’oltremare del Fuzhou a Prato. Niente da vedere, move on come direbbero gli amici inglesi. Purtroppo – e duole dirlo visto vigli gli accordi collaborazione del Viminale con le forze repressive, dentro e fuori la Repubblica popolare, del Ministero per la Pubblica sicurezza cinese –, da vedere c’è molto. Nei giorni scorsi Safeguard Defenders ha pubblicato la sua ultima inchiesta sulle tattiche della crescente repressione transnazionale del Partito ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) “Contattata dal Foglio, laha spiegato che l’ufficio non desta particolare preoccupazione‘si occupa solo di pratiche amministrative e non di pubblica sicurezza’”. Così il 3 settembre sul Foglio Giulia Pompili parafrasava la risposta ricevuta dal ministero degli Interni in merito alla notizia della stazione didi servizio per i cinesi d’oltremare del Fuzhou a Prato. Niente da vedere, move on come direbbero gli amici inglesi. Purtroppo – e duole dirlo visto vigli gli accordi collaborazione del Viminale con le forze repressive, dentro e fuori la Repubblica popolare, del Ministero per la Pubblica sicurezza–, da vedere c’è molto. Nei giorni scorsi Safeguard Defenders ha pubblicato la sua ultima inchiestatattiche della crescente repressione transnazionale del Partito ...

