Perché Beatrix può tornare in Fate The Winx Saga 3: le teorie dei fan e gli indizi dello showrunner (Di venerdì 23 settembre 2022) Beatrix potrebbe tornare in Fate The Winx Saga 3, e ci sono alcune teorie a supporto di questa ipotesi. Nella seconda stagione, la giovane ha fatto un doppio gioco: da una parte era alleata con Sebastian, dall’altra si è avvicinata a Stella, spifferando a lei (e quindi al resto del gruppo di Bloom) il suo piano di evocare L’Ombra e resuscitare un intero villaggio di Streghe del Sangue. Con l’intento di impedirgli di aprire il portale per il Regno delle Tenebre, Beatrix viene uccisa da Sebastian. Ma siamo davvero certi che sia davvero morta? Il portale sembra chiuso, anche se Bloom lo apre poco dopo per poi trovare sua madre. Nel finale della stagione vediamo Stella visitare la tomba di Beatrix e poco dopo vi appare una creatura ombra. Non è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)potrebbeinThe3, e ci sono alcunea supporto di questa ipotesi. Nella seconda stagione, la giovane ha fatto un doppio gioco: da una parte era alleata con Sebastian, dall’altra si è avvicinata a Stella, spifferando a lei (e quindi al resto del gruppo di Bloom) il suo piano di evocare L’Ombra e resuscitare un intero villaggio di Streghe del Sangue. Con l’intento di impedirgli di aprire il portale per il Regno delle Tenebre,viene uccisa da Sebastian. Ma siamo davvero certi che sia davvero morta? Il portale sembra chiuso, anche se Bloom lo apre poco dopo per poi trovare sua madre. Nel finale della stagione vediamo Stella visitare la tomba die poco dopo vi appare una creatura ombra. Non è ...

Beatrix_B_E_A : RT @erretti42: Schlein: “Dopo il voto servirà dialogare con i 5S su ambiente e lavoro” Bisognava farlo prima, non trattando i 5s come reiet… - giacomagosto : @BeaLorenzin puoi almeno dire, a quale titolo scrivi certi annunci? perché a quanto pare la tua credibilità è pessi… - Beatrix_B_E_A : RT @CastaldiGiusi: Voterò M5S convintamente. Per il programma con cui si presenta, per i candidati presenti nelle liste elettorali e perc… - Beatrix_B_E_A : RT @GiuseppeConteIT: Davvero il @Mov5Stelle non si è occupato del Nord del Paese? I fatti raccontano un’altra storia. Qui vi spiego perché… - ljttlewolff : @r_flamess a me seb è piaciuto proprio perché (secondo me) è un villain sviluppato molto molto bene poi ovvio che q… -