"Per andare alla Bce affossò il governo". Tremonti contro Draghi (Di venerdì 23 settembre 2022) Giulio Tremonti attacca Mario Draghi. Lo fa parlando alla fine dell'incontro con gli imprenditori ad Assolombarda a Milano. Da «governatore della Banca d'Italia Mario Draghi - ha detto il candidato di Fratelli d'Italia - nelle considerazioni del maggio 2011, scrive: la gestione delle pubbliche finanze è stata prudente, appropriata all'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio. Due mesi dopo, per andare alla Bce, Draghi scrive l'opposto» e «manda la lettera. Io mi sono sempre chiesto: è un caso di omonimia o un caso di slealtà istituzionale? Non puoi dire una cosa e l'opposto». Ma una stilettata è arrivata anche al segretario del Partito Democratico: «Ho parlato molto di Enrico Letta, che è diventato di una violenza e di una ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Giulioattacca Mario. Lo fa parlandofine dell'incon gli imprenditori ad Assolombarda a Milano. Da «governatore della Banca d'Italia Mario- ha detto il candidato di Fratelli d'Italia - nelle considerazioni del maggio 2011, scrive: la gestione delle pubbliche finanze è stata prudente, appropriata all'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio. Due mesi dopo, perBce,scrive l'opposto» e «manda la lettera. Io mi sono sempre chiesto: è un caso di omonimia o un caso di slealtà istituzionale? Non puoi dire una cosa e l'opposto». Ma una stilettata è arrivata anche al segretario del Partito Democratico: «Ho parlato molto di Enrico Letta, che è diventato di una violenza e di una ...

