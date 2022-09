Pensioni con bonus e conguaglio: gli aumenti da ottobre (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci sono buone notizie per i pensionati, per effetto delle novità introdotte dai decreti aiuti bis e ter, con alcune misure ordinarie e straordinarie che culmineranno nella rivalutazione dell'assegno prevista per il primo mese del nuovo... Leggi su europa.today (Di venerdì 23 settembre 2022) Ci sono buone notizie per i pensionati, per effetto delle novità introdotte dai decreti aiuti bis e ter, con alcune misure ordinarie e straordinarie che culmineranno nella rivalutazione dell'assegno prevista per il primo mese del nuovo...

berlusconi : Sono un imprenditore abituato a fare i conti con il denaro disponibile. Non faccio promesse demagogiche. Aumentar… - Mariang47614228 : RT @MariaLu91149151: @Drittorovescio_ @GiuseppeConteIT Non si può fare? È giusto dare reddito di cittadinanza superiore alle pensioni con c… - telodogratis : Pensioni con bonus e conguaglio: gli aumenti da ottobre - PalermoToday : Pensioni con bonus e conguaglio: gli aumenti da ottobre - TizioCa79314600 : #pensioni #Fornero #Lega #ElezioniPolitiche22 proposta di quota 41 della Lega non favorisce assolutamente i laureat… -