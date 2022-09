Pellegrini, Zaniolo e Dybala: il trio si accende per Inter - Roma (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma - Pellegrini, Zaniolo e Dybala, il trio qualità della Roma che punta San Siro . Il primo sta lavorando a Trigoria per guarire dal risentimento ai flessori, non ha preso neppure un giorno di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022), ilqualità dellache punta San Siro . Il primo sta lavorando a Trigoria per guarire dal risentimento ai flessori, non ha preso neppure un giorno di ...

AliprandiJacopo : #Dybala entra e segna subito. Dybala entra e si sblocca la Roma. Dybala entra e la #ASRoma si diverte.#Zaniolo inco… - AliprandiJacopo : ?? FORMAZIONE UFFICIALE #ASROMA (3-4-2-1): R.Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spin… - sportli26181512 : Pellegrini, Zaniolo e Dybala: il trio si accende per Inter-Roma: Qualche acciacco e tanta voglia di stupire: tutti… - mimmetto81 : dato che a sta Roma non puoi non mettere zaniolo dybala Abraham e pellegrini insieme la soluzione è il 4-3-3 levi… - mimmetto81 : io direi che la difesa a 3 è andata bene x molto tempo ma a na certa in tante partite difesa a 4 perché x esempio c… -