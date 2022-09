Pd | Peluffo | “Abbiamo lavorato facendo squadra | ascoltando i cittadini”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 settembre 2022) Bergamo. Vinicio, milanese, candidato alla Camera nella circoscrizione Lombardia 3 di Bergamo e Brescia, segretario regionale del Partito Democratico, è il volto Dem che i bergamaschi si apprestano a riconoscere e votare nella giornata di domenica 25 settembre. Un volto diverso da quelli che siamo abituati a conoscere sul territorio, in particolare Carnevali e Misiani, i due volti noti della politica bergamasca, legati proprio al partito di centrosinistra, che si è fatto largo tra gazebi, mercati, volantinaggi e impegni in città per portare in giro il credo della sua coalizione. “Questa campagna elettorale è stato molto stimolante perché mi ha permesso, sebbene per un tempo molto limitato, di stare davvero in mezzo alla gente e di vivere in prima persona le questioni, i problemi che rappresentano la quotidianità. Senza dimentica, poi, che ...