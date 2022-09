Patto coi boss in cambio di voti | arrestato per voto di scambio Salvatore Ferrigno | candidato di centrodestra all’Assemblea regionale siciliana

alekava : @KarinProia Poi non ti danno il film che vuoi O meglio, te li danno, se vogliono, e a patto che compri anche delle… - varesenews : Le politiche per l’ambiente nella campagna elettorale del centrosinistra: “Patto coi gio - trimpa48 : RT @ilfoglio_it: La mobilitazione parziale annunciata da Putin aumenta l'intensità della guerra ora che l'Ucraina ha riconquistato ampie po… - boxhiu : @CarloCalenda @pdnetwork Con i populisti no ma con i ricchi come voi si. Tutti coi ricchi. Però famo un patto Cale'… - luigiboschi : Putin mobilita e minaccia, ma il suo patto coi russi è spezzato -

varesenews.it

È la strategia dell'Europa unita, concordata, per una volta alla pari, con gli alleati del... Il nostro programma lo è, è solido ed è figlio di un ritornopiedi per terra, tra le persone, a ...... i prezzi dei biglietti aumentano e i voli scarseggiano Sullo stesso argomento: Putin mobilita e minaccia, ma il suorussi è spezzato Proteste, arresti e biglietti per fuggire: l'annuncio ... Le politiche per l'ambiente nella campagna elettorale del centrosinistra: "Patto coi giovani" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...