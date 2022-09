Partenoplay: a Città della Scienza il festival del gioco per tutti con ingresso gratuito (Di venerdì 23 settembre 2022) Partenoplay è un evento del progetto Una Città per Giocare del Comune di Napoli e Assessorato alle Politiche Sociali. Gli eventi e le attività sono gratuite per tutti previa prenotazione seguendo le indicazioni riportate nell’articolo. E’ realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza, si svolge a Napoli Leggi su 2anews (Di venerdì 23 settembre 2022)è un evento del progetto Unaper Giocare del Comune di Napoli e Assessorato alle Politiche Sociali. Gli eventi e le attività sono gratuite perprevia prenotazione seguendo le indicazioni riportate nell’articolo. E’ realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con Fondazione Idis –, si svolge a Napoli

RosarioLavorgna : A città della Scienza la quarta edizione di Partenoplay festival del gioco per tutti - Napolikeit : Partenoplay a Città della Scienza a Napoli: al via il Festival del gioco per tutti #napoli #Città_della_Scienza… -