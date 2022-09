Parla il medico di Torino che ha scoperto la prima cura per la SLA per i pazienti con un gene mutato (Di venerdì 23 settembre 2022) Una scoperta che segnerà una svolta storica nel mondo della ricerca e della medicina è avvenuta a Torino, dove uno studio internazionale ha sperimentato Tofersen (in sviluppo dall’azienda Biogen), un farmaco che potrà curare finalmente i pazienti affetti da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia più grave che possa colpire il sistema nervoso. Tofersen è un oligonucleotide antisenso (ASO) che agisce selettivamente sull’RNA messaggero bloccando la sintesi della proteina alterata e si somministra tramite puntura lombare con un alto livello di tollerabilità. Va chiarito che il trattamento in questione funziona sui soggetti portatori della mutazione del gene SOD1, responsabile più o meno del 2% dei 168mila casi di SLA nel mondo (6mila in Italia). I pazienti trattati con Tofersen hanno registrato ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Una scoperta che segnerà una svolta storica nel mondo della ricerca e della medicina è avvenuta a, dove uno studio internazionale ha sperimentato Tofersen (in sviluppo dall’azienda Biogen), un farmaco che potràre finalmente iaffetti da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica, la malattia più grave che possa colpire il sistema nervoso. Tofersen è un oligonucleotide antisenso (ASO) che agisce selettivamente sull’RNA messaggero bloccando la sintesi della proteina alterata e si somministra tramite puntura lombare con un alto livello di tollerabilità. Va chiarito che il trattamento in questione funziona sui soggetti portatori della mutazione delSOD1, responsabile più o meno del 2% dei 168mila casi di SLA nel mondo (6mila in Italia). Itrattati con Tofersen hanno registrato ...

