Parigi fa ostruzione e così il gasdotto europeo di Scholz e Sánchez potrebbe passare per l’Italia

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 23 settembre 2022) La proposta di Olafdi completare la cdelMidCat per trasportare gas dall’Algeria alla Germania si scontra con le resistenze di Emmanuel Macron, che difende in un colpo solo ambientalismo e interessi nazionali.la soluzioneessere un piano B che coinvolge anche: costruire unsottomarino tra Barcellona e Livorno, con il sostegno dell’Unione europea. Di fronte all’aggravarsi della crisi energetica, a metà agosto il cancelliere tedesco aveva proposto di concludere i lavori delMidCat (Midi-Catalonia), lanciato nel 2013 con il sostegno della Commissione europea, per trasportare il gas in arrivo dal Nordafrica dalla penisola iberica ai Paesi dell’Europa centrale, attraversando i Pirenei ...