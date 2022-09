Parcheggia sulle strisce pedonali e poi inciampa sul marciapiede: la rovinosa caduta di Renato Zero | VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Renato Zero Parcheggia sulle strisce e poi inciampa sul marciapiede È diventato virale sul web un VIDEO che mostra il cantante Renato Zero cadere rovinosamente a terra dopo essere inciampato su un marciapiede, a Roma. Nel filmato, diffuso da Welcome to Favelas, si vede l’interprete Parcheggiare la sua automobile sulle strisce pedonali in via dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde, per poi attraversare la strada. Una volta arrivato dall’altra parte della carreggiata, però, Renato Zero inciampa sul marciapiede e cade ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022)e poisulÈ diventato virale sul web unche mostra il cantantecaderemente a terra dopo essereto su un, a Roma. Nel filmato, diffuso da Welcome to Favelas, si vede l’interpretere la sua automobilein via dei Quattro Venti, nel quartiere Monteverde, per poi attraversare la strada. Una volta arrivato dall’altra parte della carreggiata, però,sule cade ...

