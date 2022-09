Paolo Virzì | chi è | età | carriera | film | moglie | Instagram | Siccità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 settembre 2022) Torna anche per oggi, come di consueto, l’appuntamento con il pomeriggio di Oggi è un altro giorno. Tanti gli ospiti, le storie e i confronti, al servizio di un programma che racconta come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri. La contemporaneità è una materia complessa da sbrogliare. Tra i protagonisti di oggi, anche il regista. Chi è il registaè un celebre regista e sceneggiatore italiano di successo. Era ancora tra i banchi di scuola quando iniziò a maturare nel suo animo il forte desiderio di lavorare nel mondo del cinema e in quello del teatro. Una passione bruciante che ha immancabilmente trovato realizzazione e sublimazione nei suoi lavori successivi. Il cursus honorum: gavetta ...