Pamela Prati lascerà prima il GF Vip? Fan notano un dettaglio che svela il giorno esatto (Di venerdì 23 settembre 2022) La presenza di Pamela Prati al GF Vip sta generando molto sgomento. Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del reality show e la showgirl sta già trovando il modo di far parlare di sé. Molti sono i compagni d’avventura che stanno criticando il suo comportamento, ma non solo. In queste ore, sul web sta circolando una L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 settembre 2022) La presenza dial GFsta generando molto sgomento. Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del reality show e la showgirl sta già trovando il modo di far parlare di sé. Molti sono i compagni d’avventura che stanno criticando il suo comportamento, ma non solo. In queste ore, sul web sta circolando una L'articolo proviene da KontroKultura.

GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - GrandeFratello : Non Pamela Prati che vede entrare Giovanni Ciacci in Casa #GFVIP - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - Methamorphose30 : RT @oocGFVIP: pamela prati abbandona la casa, rompe il microfono, insulta gli autori e chiede di chiamare un taxi (dal gfvip 1, 2016) https… - carpi_ale : RT @archiviosp: fancam patrizia rossetti la bastardona prima puntata grande fratello gfvip elenoire ferruzzi pamela prati ginevra lamborghi… -