Pallavolo | Mazzanti carica le azzurre | ' sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare'

Roma, 23 set. - (Adnkronos) - L'Italvolley femminile si scalda per il via ai Mondiali e scende in campo domani ad Arnhem (Olanda, ore 15) contro il Camerun. Le azzurre – inserite nella Pool A con camerunensi, olandesi, keniote, belghe e portoricane – si presentano con i galloni di campionesse d'Europa e vincitrici della Nations League, proprio mentre in Italia il vento della Pallavolo spira ancora forte per il trionfo del sestetto di Fefè De Giorgi ai Mondiali polacchi. "Non ci facciamo condizionare dalle aspettative intorno a noi, sappiamo chi siamo e dove vogliamo arrivare, soprattutto dopo aver lavorato tanto per un diverso approccio alle partite» spiega il commissario tecnico dell'Italia, Davide Mazzanti.

