Padre Pio | sindaco San Giovanni Rotondo | “Nulla in contrario a esposizione cuore”

(Adnkronos) – "Personalmente non ho Nulla in contrario, ma se ci sono ragioni di carattere religioso o canonico per cui il cuore di Padre Pio non si possa esporre tutto l'anno non so dirlo". Lo dice all'Adnkronos Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo, replicando alla richiesta di alcuni comitati di esporre tutto l'anno la reliquia del cuore di Padre Pio. L'articolo proviene da Italia Sera.

vaticannews_it : #PadrePio Tweet del #Papa nel ventennale della canonizzazione. A San Giovanni Rotondo messa di @CardinalSean: non è… - italiaserait : Padre Pio, Al Bano: “Tenere esposto tutto l’anno suo cuore? Ma lasciatelo in pace” - fisco24_info : Padre Pio, Al Bano: 'Tenere esposto tutto l'anno suo cuore? Ma lasciatelo in pace': (Adnkronos) - 'Mi sembrano disc… - Iracema2022 : RT @Emerson_Kriguer: @leo_mariae Padre Pio, ora pro nobis! - Mccrimmons : RT @ICN_UK: St Padre Pio -