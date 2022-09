Padre Pio, ministro Cappuccini: “Esporre tutto l’anno suo cuore? Richiesta senza fondamento” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come cittadino di San Giovanni Rotondo e da frate penso che sia senza logica la Richiesta di Esporre tutto l’anno il cuore di Padre Pio. Non è un’esigenza che abbiamo e nessun pellegrino ha mai chiesto di pregare sul cuore del Santo. Qui nel santuario c’è infatti già il suo corpo. Vedo un’esigenza di fare polemica e questo è molto negativo per il paese di San Giovanni Rotondo: sono richieste prive di fondamento che non fanno bene a nessuno”. Lo dice all’Adnkronos il ministro della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini Maurizio Placentino, replicando alla Richiesta di alcuni comitati di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “Come cittadino di San Giovanni Rotondo e da frate penso che sialogica ladiildiPio. Non è un’esigenza che abbiamo e nessun pellegrino ha mai chiesto di pregare suldel Santo. Qui nel santuario c’è infatti già il suo corpo. Vedo un’esigenza di fare polemica e questo è molto negativo per il paese di San Giovanni Rotondo: sono richieste prive diche non fanno bene a nessuno”. Lo dice all’Adnkronos ildella Provincia religiosa di Sant’Angelo ePio dell’Ordine dei Frati MinoriMaurizio Placentino, replicando alladi alcuni comitati di ...

