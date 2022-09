Pace fatta sugli F-35 tra Aeronautica e Marina (Di venerdì 23 settembre 2022) La stampa estera specializzata nelle questioni della Difesa riporta la notizia che l’Aeronautica Militare e la Marina Militare Italiane avrebbero finalmente “capito come gestire le loro piccole flotte di F-35B”, segnalando che gli aeroplani vedranno gli equipaggi formarsi e operare in modo congiunto ma operando "da basi separate". In realtà l’accordo risale a quasi un anno fa, poiché fu spiegato ai media verso la fine di gennaio, ma di fatto ciò che stupisce gli alleati della Nato è che le due Forze italiane con reparti aerei di ultima generazione schierino velivoli della versione B, quella con caratteristiche Stovl, ovvero in grado di effettuare il decollo corto e l’atterraggio verticale “nonostante le rivalità tra i rami militari”, come pubblica la rivista Defence News, secondo la quale ora sarebbe stata trovata una soluzione che “garantisce ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 settembre 2022) La stampa estera specializzata nelle questioni della Difesa riporta la notizia che l’Militare e laMilitare Italiane avrebbero finalmente “capito come gestire le loro piccole flotte di F-35B”, segnalando che gli aeroplani vedranno gli equipaggi formarsi e operare in modo congiunto ma operando "da basi separate". In realtà l’accordo risale a quasi un anno fa, poiché fu spiegato ai media verso la fine di gennaio, ma di fatto ciò che stupisce gli alleati della Nato è che le due Forze italiane con reparti aerei di ultima generazione schierino velivoli della versione B, quella con caratteristiche Stovl, ovvero in grado di effettuare il decollo corto e l’atterraggio verticale “nonostante le rivalità tra i rami militari”, come pubblica la rivista Defence News, secondo la quale ora sarebbe stata trovata una soluzione che “garantisce ...

