Oroscopo Paolo Fox Sabato 24 Settembre 2022: Gemelli pensieroso

Torna il consueto appuntamento giornaliero con l'Oroscopo Paolo Fox. Amore, lavoro, salute e fortuna segno per segno nelle previsioni di uno degli astrologhi più amati. Di seguito le previsioni per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Dal punto di vista sentimentale se una persona non è quella giusta, se ci sono stati problemi bisognerà stare attenti perché Ottobre sarà un mese che non permetterà repliche. Qualsiasi cosa abbiate in mente di fare cercate di concluderla entro questo Sabato, domenica potrebbe essere una giornata un po' faticosa ma la fatica di questi giorni sarà premiata. Giove nel segno realizza una piccola grande aspirazione. Questo è un momento in cui la forza non manca. Questo è certamente un cielo di recupero; Urano nel segno da molti anni ha spinto a portare avanti delle ...

