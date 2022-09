Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 24-25 settembre: ottime notizie per il Toro, tutti i segni fortunati (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosa prevedono le stelle per questo fine settimana? Vediamo insieme l’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 24-25 settembre 2022. Ariete I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con un po’ di stanchezza accumulata ma non temete perché presto le stelle saranno dalla vostra parte. Toro Il fine settimana si prospetta roseo, passate del tempo in compagnia delle persone che vi rendono felici per rendere il week end davvero speciale. Gemelli Siete pieni di grinta e energia; dedicate il vostro tempo libero ad attività che possano rigenerarvi ancora di più. Preferite mete assolate o una passeggiata nei boschi. Cancro Questo fine settimana vi vede un po’ nervosi, non scaricate le tensioni sulle persone care che non c’entrano nulla. Meglio rimanere a casa in compagnia di ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 settembre 2022) Cosa prevedono le stelle per questo fine settimana? Vediamo insieme l’diFox per ildel 24-252022. Ariete I nati sotto il segno dell’Ariete dovranno fare i conti con un po’ di stanchezza accumulata ma non temete perché presto le stelle saranno dalla vostra parte.Il fine settimana si prospetta roseo, passate del tempo in compagnia delle persone che vi rendono felici per rendere il week end davvero speciale. Gemelli Siete pieni di grinta e energia; dedicate il vostro tempo libero ad attività che possano rigenerarvi ancora di più. Preferite mete assolate o una passeggiata nei boschi. Cancro Questo fine settimana vi vede un po’ nervosi, non scaricate le tensioni sulle persone care che non c’entrano nulla. Meglio rimanere a casa in compagnia di ...

