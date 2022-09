(Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA – “: le”, l’attesissimo conceptdeldel, esce sul mercato internazionale oggi, 23 settembre, per l’etichetta Inside Out Music/Sony Music Group. Anticipato dalle tracce “Cadere o Volare” e “La Pianura rossa”, il disco a cui Vittorio Nocenzi, fondatore e guida del gruppo, ha lavorato per molto tempo, il disco viene pubblicato in occasione dei 50 anni di attività della band. Cinquant’anni infatti intercorrono tra “: le” e il “Salvadanaio”, uscito il 3 maggio 1972 per la Ricordi Dischi. Iniziava allora la storia del. Il primo brano dell’si intitolava “In Volo”, e nei suoi versi veniva evocato il ...

Lopinionista : “Orlando: le forme dell’amore”, il nuovo album del Banco del Mutuo Soccorso - tonicardelli : Orlando: Le Forme dell'Amore Banco Del Mutuo Soccorso - UmbriaVivo : “Orlando: le forme dell’amore”, il Prog risplende con il Banco del Mutuo Soccorso - ProgRockDotCom : nowPlaying La Pianura Rossa [2022: Orlando: Le Forme dell'Amore] by Banco Del Mutuo Soccorso on… - zazoomblog : Il Banco del Mutuo Soccorso pubblica il disco Orlando: le forme dell’amore - #Banco #Mutuo #Soccorso pubblica -

Si impegna ad approvare la riforma della non autosufficienza proposta dal ministro Andrea...propone un 'quadro normativo adeguato per la tutela e l'assistenza di tutte ledi disabilità'. ...Saranno ospitate le opere in arte materica di Pieroe le splendide lampade di Mattia ... Insomma un evento nell'evento in cui l'arte in tutte le suesarà indiscussa protagonista. Arte ...ROMA - “Orlando: le forme dell’amore”, l’attesissimo concept album del Banco del Mutuo Soccorso, esce sul mercato internazionale oggi, 23 settembre, per ...“ Orlando: Le Forme dell’Amore ” è il nuovo lavoro discografico del Banco del Mutuo Soccorso, progetto alla cui guida è Vittorio Nocenzi, che fondò la mitica band all’inizio degli anni 70, portandola ...