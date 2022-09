Oli usati, Conou protagonista al festival Circonomia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – protagonista assoluto anche dell’edizione 2022 del festival Circonomia ad Alba, Conou – Consorzio Nazionale degli Oli Minerali usati ha partecipato in modo attivo a due incontri ospitati al palazzo della Banca d’Alba il 23 settembre: il primo, ‘La responsabilità estesa del produttore – ma fino a dove?’, ha visto l’intervento del direttore tecnico operativo Mariano Baldoni sul tema “L’Italia campione del Mondo: di riciclo dell’olio”. Successivamente il presidente Riccardo Piunti ha parlato dal palco della sala congressi nell’incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Alba dal titolo “L’economia circolare: traino per l’occupazione in Italia”. Operativo dal 1984, il Conou è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) –assoluto anche dell’edizione 2022 delad Alba,– Consorzio Nazionale degli Oli Mineraliha partecipato in modo attivo a due incontri ospitati al palazzo della Banca d’Alba il 23 settembre: il primo, ‘La responsabilità estesa del produttore – ma fino a dove?’, ha visto l’intervento del direttore tecnico operativo Mariano Baldoni sul tema “L’Italia campione del Mondo: di riciclo dell’olio”. Successivamente il presidente Riccardo Piunti ha parlato dal palco della sala congressi nell’incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Alba dal titolo “L’economia circolare: traino per l’occupazione in Italia”. Operativo dal 1984, ilè il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un rifiuto ...

