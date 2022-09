Oli usati, Conou protagonista al festival Circonomia (Di venerdì 23 settembre 2022) Alba, 23 set. (Adnkronos) - protagonista assoluto anche dell'edizione 2022 del festival Circonomia ad Alba, Conou - Consorzio Nazionale degli Oli Minerali usati ha partecipato in modo attivo a due incontri ospitati al palazzo della Banca d'Alba il 23 settembre: il primo, ‘La responsabilità estesa del produttore - ma fino a dove?', ha visto l'intervento del direttore tecnico operativo Mariano Baldoni sul tema “L'Italia campione del Mondo: di riciclo dell'olio”. Successivamente il presidente Riccardo Piunti ha parlato dal palco della sala congressi nell'incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Alba dal titolo “L'economia circolare: traino per l'occupazione in Italia”. Operativo dal 1984, il Conou è il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Alba, 23 set. (Adnkronos) -assoluto anche dell'edizione 2022 delad Alba,- Consorzio Nazionale degli Oli Mineraliha partecipato in modo attivo a due incontri ospitati al palazzo della Banca d'Alba il 23 settembre: il primo, ‘La responsabilità estesa del produttore - ma fino a dove?', ha visto l'intervento del direttore tecnico operativo Mariano Baldoni sul tema “L'Italia campione del Mondo: di riciclo dell'olio”. Successivamente il presidente Riccardo Piunti ha parlato dal palco della sala congressi nell'incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Alba dal titolo “L'economia circolare: traino per l'occupazione in Italia”. Operativo dal 1984, ilè il primo ente ambientale nazionale dedicato alla raccolta differenziata di un ...

