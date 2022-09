(Di venerdì 23 settembre 2022) Teunilcon l’per fare ritorno a casa. A renderlo noto la Federcalcio Orange, la quale fa sapere che il centrocampista dell’Atalanta, uscito ieri dopo un colpo alla testa preso da Linetty durante un fortuito scontro di gioco in Polonia-di Nations League, ha riportato una. Out per la sfida di domenica contro il Belgio anche Memphis Depay, infortunato alla coscia sempre ieri a Varsavia, e Frenkie De Jong, pure lui alle prese con un fastidio muscolare. SportFace.

Olanda, contrordine medici: Koopmeiners lascia il ritiro, commozione cerebrale Teun Koopmeiners lascia il ritiro con l'Olanda per fare ritorno a casa. A renderlo noto la Federcalcio Orange, la quale fa sapere che il centrocampista dell'Atalanta ha riportato una commozione cerebr ...