Okkappa è il nuovo singolo di Thasup | l’incontro tra il jazz e la musica elettronica testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ildi– ex Tha Supreme – è, trascritto secondo i canoni dell’artista in okk@pp@, ed è il secondo estratto dalalbum c@ra++ere s?ec!@le in uscita il 30 settembre 2022. Con questo brano, al secolo Davide Mattei, supera se stesso fondendo la ruvidezza e animosità delcon la. Le tastiere, infatti, ricordano il clavinet di Stevie Wonder in Superstition e così il groove, ma sulla basey c’è l’autotune della voce che ci riporta alla contemporaneità. Il, infatti, allude alla scoperta del mondo dell’da parte di un artistache, entusiasta per la novità, ne maneggia gli elementi ...