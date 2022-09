Oggi prima ‘Giornata Europea del Biologico’, l’Italia ne celebra il successo complice l’agricoltura ‘di nicchia’ (Di venerdì 23 settembre 2022) Il biologico ha finalmente una giornata Europea dedicata, che si festeggerà ogni anno il 23 settembre. Promossa da IFOAM OE, è stata istituita dalla Commissione Europea per celebrare il settore, sensibilizzare sulle caratteristiche e sui benefici del bio e per valutare i progressi della transizione agroecologica verso l’obiettivo del raggiungimento del 25% di superficie coltivata a biologico entro il 2030. La data non è casuale, come ha spiegato Janusz Wojciechowski, Commissario Eu per l’agricoltura, il 23 settembre è stato scelto perché coincide con l’equinozio d’autunno, il momento in cui giorno e notte hanno indicativamente la stessa lunghezza, ricordando in questo modo l’equilibrio indispensabile quando si lavora con la natura. l’Italia si è unita ai festeggiamenti europei per questa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) Il biologico ha finalmente una giornatadedicata, che si festeggerà ogni anno il 23 settembre. Promossa da IFOAM OE, è stata istituita dalla Commissioneperre il settore, sensibilizzare sulle caratteristiche e sui benefici del bio e per valutare i progressi della transizione agroecologica verso l’obiettivo del raggiungimento del 25% di superficie coltivata a biologico entro il 2030. La data non è casuale, come ha spiegato Janusz Wojciechowski, Commissario Eu per, il 23 settembre è stato scelto perché coincide con l’equinozio d’autunno, il momento in cui giorno e notte hanno indicativamente la stessa lunghezza, ricordando in questo modo l’equilibrio indispensabile quando si lavora con la natura.si è unita ai festeggiamenti europei per questa ...

chiaragribaudo : Con le donne iraniane, figlie, madri, sorelle nostre. La vostra lotta è la nostra lotta. Siamo con voi. Oggi più di… - fattoquotidiano : La prima pagina di oggi. Leggi Il Fatto Quotidiano ?? - gparagone : Noi siamo stati la Resistenza. Ci hanno massacrato, ma fare le marce è valsa la pena. Se qualcuno si è fatto le d… - CamilloBasile : RT @todorov_denis: La prima foto è di oggi in Italia, la seconda è di qualche giorno fa in Inghilterra. Notate qualcosa...? - jmkoosmos : oggi siamo andati al coreano per pranzo e ho preso i naengmyeon per la prima volta !! ero molto scettica all’inizio… -