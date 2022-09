Oggi finisce la campagna elettorale Elezioni politiche: al voto domenica 25 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) La peggiore di sempre? Probabilmente. Comunque, Oggi finisce. A mezzanotte il silenzio, domani allestimento dei seggi. domenica dalle 7 alle 23 le Elezioni politiche. Il voto degli italiani all’estero è già avvenuto ieri. L'articolo Oggi finisce la campagna elettorale <small class="subtitle">Elezioni politiche: al voto domenica 25 settembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 settembre 2022) La peggiore di sempre? Probabilmente. Comunque,. A mezzanotte il silenzio, domani allestimento dei seggi.dalle 7 alle 23 le. Ildegli italiani all’estero è già avvenuto ieri. L'articolola : al25 proviene da Noi Notizie..

Batman91307601 : A mezzanotte di oggi finisce questo scempio. Tranquilli, lunedì riparte tutto. Ho la sensazione che vietare i sonda… - Canelcuore : Post ig @ TVN Oggi vi presentiamo il nostro piccolo cupido Bulut è il nipote di Ferit.È un bambino molto allegro… - politicalalemal : in altri contesti avrei già detto “ricchi di merda”, “che schifo tutta questa richezza” etc però purtroppo oggi son… - TheForgottenM13 : @EmeParonzini Analisi fallace. La merda di questi due anni non è figlia solo di Speranza ma anche di due partiti ch… - santre1977 : oggi finisce ufficialmente la stagione dei calzoni corti -