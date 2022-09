Ocean Race, Genova nel mondo in attesa di ‘The Grand Finale’ (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – The Ocean Race, il giro del mondo a vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a Genova. Grazie al “The Grand Finale”, il capoluogo ligure sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno al mondo sarà una Grande occasione di promozione ma anche un momento di festa con tanti eventi nel villaggio “Ocean Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di Levante. Ma prima che il mondo “arrivi” a Genova sarà il capoluogo ligure a fare il giro del mondo. Con l’inizio del 2023 Genova sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – The, il giro dela vela in equipaggio, partirà il 15 gennaio da Alicante e arriverà per la prima volta nella storia nel Mediterraneo, in Italia, a. Grazie al “TheFinale”, il capoluogo ligure sarà capitale mondiale della vela e l’arrivo della più straordinaria regata intorno alsarà unae occasione di promozione ma anche un momento di festa con tanti eventi nel villaggio “Live Park” che sarà allestito nel nuovo Waterfront di Levante. Ma prima che il“arrivi” asarà il capoluogo ligure a fare il giro del. Con l’inizio del 2023sarà protagonista nelle tappe di Alicante, Cape Town, Itajaí, Newport, ...

