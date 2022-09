Ocean Race 2023 lanciata al Salone di Genova: possibile barca italiana? (Di venerdì 23 settembre 2022) La Ocean Race 2023, giro del mondo in barca a vela che partirà il prossimo 15 gennaio da Alicante fino a Genova per il Grand Finale, è stata presentata alla kermesse internazionale nel capoluogo ligure. Il villaggio, per l’occasione, verrà allestito nell’area del nuovo Waterfront di Levante. “Per noi è motivo di orgoglio e di grande impegno per far sì che sia una bellissima festa per la vela, per lo sport, per i genovesi e per gli italiani”, ha commentato il sindaco Marco Bucci. “Lancio questa sfida: sarebbe bellissimo che tutta Genova fosse in mare, sulle barche, ad accogliere l’arrivo”. Il primo cittadino, appassionato velista, non si tira indietro davanti alle domande e apre alla possibilità di una barca italiana: “Chi l’ha detto che non ci sarà una ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 23 settembre 2022) La, giro del mondo ina vela che partirà il prossimo 15 gennaio da Alicante fino aper il Grand Finale, è stata presentata alla kermesse internazionale nel capoluogo ligure. Il villaggio, per l’occasione, verrà allestito nell’area del nuovo Waterfront di Levante. “Per noi è motivo di orgoglio e di grande impegno per far sì che sia una bellissima festa per la vela, per lo sport, per i genovesi e per gli italiani”, ha commentato il sindaco Marco Bucci. “Lancio questa sfida: sarebbe bellissimo che tuttafosse in mare, sulle barche, ad accogliere l’arrivo”. Il primo cittadino, appassionato velista, non si tira indietro davanti alle domande e apre alla possibilità di una: “Chi l’ha detto che non ci sarà una ...

