Nuovo acquisto per il Napoli Femminile | dal Galatasaray arriva Samia Adam

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Serie B, vincendo per 2-3 in trasferta contro il Trento. Il primo test stagionale in casa, però,domenica 25 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Giuseppe Piccolo di Cercola, contro l’Apulia Trani. Anche il percorso in Coppa Italiaè iniziato con una vittoria per le ragazze di mister Lipoff: 1-2 contro il Tavagnacco. Le partenopee sono inserite nel Girone G, insieme al Pomigliano, squadra campana contro la quale ilha perso l’ultima partita di campionato di Serie A lo scorso anno, subendo la retrocessione.: ilin attacco, nata a Palo Alto negli Stati Uniti il ...