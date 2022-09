Nuovi vaccini anti Covid, l’ultima circolare del ministero: «Nessuna differenza tra i bivalenti». Quando fare il richiamo (Di venerdì 23 settembre 2022) «Non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti disponibili». È quanto specificato nella circolare del ministero della Salute, firmata dal direttore Gianni Rezza, sui Nuovi vaccini bivalenti anti Covid. Tutti i vaccini bivalenti – uno contro Wuhan e Omicron 1 e l’altro contro Wuhan e Omicron 4-5 -, dunque, possono essere utilizzati senza distinzione e ampliare da un lato la «protezione contro diverse varianti» e dall’altro «mantenere una protezione ottimale contro la malattia». I tempi per il richiamo Ma non solo, i vaccini bivalenti – autorizzati dall’Ema e ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) «Non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversidisponibili». È quanto specificato nelladeldella Salute, firmata dal direttore Gianni Rezza, sui. Tutti i– uno contro Wuhan e Omicron 1 e l’altro contro Wuhan e Omicron 4-5 -, dunque, possono essere utilizzati senza distinzione e ampliare da un lato la «protezione contro diverse vari» e dall’altro «mantenere una protezione ottimale contro la malattia». I tempi per ilMa non solo, i– autorizzati dall’Ema e ...

