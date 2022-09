Notizie dal mondo: Sky lancia Showtime nei Paesi Baltici, Pluto sbarca in Canada (Di venerdì 23 settembre 2022) SkyShowtime viene lanciato nei Paesi Baltici SkyShowtime, il nuovo servizio di streaming realizzato in joint-venture da Paramount Global e Comcast, è stato lanciato in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Il nuovo servizio includerà contenuti di Paramount Studios, Nickelodeon, Universal e DreamWorks. Il 25 ottobre 2022 il nuovo servizio verrà introdotto nei Paesi Bassi e in Portogallo, e sarà lanciato anche in Spagna e nelle regioni centrali e orientali. Pluto TV fissa la data di lancio in Canada Pluto TV, lo streamer ad-supported di Paramount Global, sarà lanciato in Canada a dicembre. Il servizio di streaming televisivo gratuito con supporto pubblicitario (FAST) ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 23 settembre 2022) Skyvieneto neiSky, il nuovo servizio di streaming realizzato in joint-venture da Paramount Global e Comcast, è statoto in Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia. Il nuovo servizio includerà contenuti di Paramount Studios, Nickelodeon, Universal e DreamWorks. Il 25 ottobre 2022 il nuovo servizio verrà introdotto neiBassi e in Portogallo, e saràto anche in Spagna e nelle regioni centrali e orientali.TV fissa la data di lancio inTV, lo streamer ad-supported di Paramount Global, saràto ina dicembre. Il servizio di streaming televisivo gratuito con supporto pubblicitario (FAST) ...

Agenzia_Ansa : L'ex comandante della Costa Concordia Francesco Schettino, che sta scontando a Rebibbia la pena di 16 anni di reclu… - Agenzia_Ansa : I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il cl… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Sono più di 1.300 le persone fermate dalla polizia russa nelle proteste contro la 'mobilitazione parziale… - fisco24_info : Kirill esorta i fedeli ad arruolarsi, se muori sarai con Dio: Le parole del Patriarca riferite dal media indipenden… - ConsumForum : RT @Agenzia_Ansa: I ragazzi di Fridays for future oggi scendono in piazza in 70 città italiane, in occasione dello sciopero per il clima ch… -