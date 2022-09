Non trovano vena condannato, sospesa esecuzione in Alabama (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – In Alabama è stata sospesa l’esecuzione di un condannato per la difficoltà di trovare la vena in cui iniettare il cocktail letale. La decisione è stata persa dal Corrections Commissioner, John Hamm, quando è stato chiaro che non si sarebbe potuta concludere l’esecuzione, come previsto, entro la mezzanotte. Il condannato Alan Miller aveva già atteso per tre ore che arrivasse l’esito dell’ultimo ricorso alla Corte Suprema. “A causa di restrizioni di tempo dovute al ritardo della sentenza della Corte, l’esecuzione è stata sospesa una volta che è stato stabilito che non si sarebbe potuto avere accesso alle vene del condannato entro la scadenza del mandato di morte”, ha dichiarato Hamm ammettendo che “la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – Inè statal’di unper la difficoltà di trovare lain cui iniettare il cocktail letale. La decisione è stata persa dal Corrections Commissioner, John Hamm, quando è stato chiaro che non si sarebbe potuta concludere l’, come previsto, entro la mezzanotte. IlAlan Miller aveva già atteso per tre ore che arrivasse l’esito dell’ultimo ricorso alla Corte Suprema. “A causa di restrizioni di tempo dovute al ritardo della sentenza della Corte, l’è statauna volta che è stato stabilito che non si sarebbe potuto avere accesso alle vene delentro la scadenza del mandato di morte”, ha dichiarato Hamm ammettendo che “la ...

