“Non potevamo non avvisarti”. Ginevra Lamborghini, doccia gelata al GF Vip 7 (Di venerdì 23 settembre 2022) GF Vip 7, seconda puntata anche dedicata a Ginevra Lamborghini e al suo rapporto con la sorella Elettra: ha ricevuto una diffida in diretta. Giovedì 22 settembre l’appuntamento col reality è stato pieno di ingressi e colpi di scena, tra cui le prime nomination, ma ampio spazio al rapporto interrotto tra le due sorelle.+ Durante la diretta Ginevra Lamborghini ha parlato con Signorini dei loro problemi e anche fatto un appello a sua sorella: “Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella. Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei conoscenti, dalla mia psicologa”. Leggi anche: “Perché non si parlano più”. GF Vip 7: Ginevra e Elettra Lamborghini, il motivo. “Lei scoprì tutto” Ginevra ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) GF Vip 7, seconda puntata anche dedicata ae al suo rapporto con la sorella Elettra: ha ricevuto una diffida in diretta. Giovedì 22 settembre l’appuntamento col reality è stato pieno di ingressi e colpi di scena, tra cui le prime nomination, ma ampio spazio al rapporto interrotto tra le due sorelle.+ Durante la direttaha parlato con Signorini dei loro problemi e anche fatto un appello a sua sorella: “Io ho bisogno di ritrovare un rapporto con mia sorella. Come mai ha deciso di chiudere con me? Questa domanda mi è stata posta molte volte: dai miei amici, dai miei conoscenti, dalla mia psicologa”. Leggi anche: “Perché non si parlano più”. GF Vip 7:e Elettra, il motivo. “Lei scoprì tutto”...

