"Non è servita a molto". Giulia Bongiorno sulla riforma Cartabia (Di venerdì 23 settembre 2022) Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e responsabile Giustizia del partito, candidata alle elezioni Politiche di dopodomani. Quali sono le priorità della Lega, in materia di giustizia, per la prossima legislatura? «Occorre agire su tre piani distinti: garantire il pieno funzionamento dei tribunali con nuove assunzioni di magistrati, cancellieri e personale informatico; intervenire sul codice di procedura penale per assicurare celerità nella celebrazione dei processi senza scalfire il diritto di difesa; riformare completamente il Csm».Perché non vi piacciono le riforme della giustizia varate da Marta Cartabia? «Sono insufficienti: possono essere un punto di partenza, non di arrivo».Per quali motivi, secondo lei, il Consiglio superiore della magistratura deve essere demolito e completamente ricostruito? «Sono stati ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022), senatrice della Lega e responsabile Giustizia del partito, candidata alle elezioni Politiche di dopodomani. Quali sono le priorità della Lega, in materia di giustizia, per la prossima legislatura? «Occorre agire su tre piani distinti: garantire il pieno funzionamento dei tribunali con nuove assunzioni di magistrati, cancellieri e personale informatico; intervenire sul codice di procedura penale per assicurare celerità nella celebrazione dei processi senza scalfire il diritto di difesa;re completamente il Csm».Perché non vi piacciono le riforme della giustizia varate da Marta? «Sono insufficienti: possono essere un punto di partenza, non di arrivo».Per quali motivi, secondo lei, il Consiglio superiore della magistratura deve essere demolito e completamente ricostruito? «Sono stati ...

