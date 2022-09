“Non c’era altra scelta”. Rocio Muñoz Morales costretta a farlo con Raoul Bova (Di venerdì 23 settembre 2022) Rocio Muñoz Morales è reduce dall’importante esperienza al Festival del Cinema di Venezia. Era la madrina della edizione numero 79 terminata qualche settimana fa. L’attrice spagnola, 34 anni, ex conduttrice delle Iene, nonché mamma di due bambine, Luna e Alma, nate dalla relazione con il compagno, l’attore Roul Bova, ha raccolto il testimone di un’altra protagonista del cinema e della tv, Serena Rossi, madrina della scorsa edizione. Rocio Muñoz Morales ha parlato di questa sua esperienza e della sua vita privata in una intervista rilasciata al settimanale Vero. Le è stata fatta la domanda sulle nozze: ormai da anni convive con Raoul Bova e hanno due bambine. L’attrice, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 23 settembre 2022)è reduce dall’importante esperienza al Festival del Cinema di Venezia. Era la madrina della edizione numero 79 terminata qualche settimana fa. L’attrice spagnola, 34 anni, ex conduttrice delle Iene, nonché mamma di due bambine, Luna e Alma, nate dalla relazione con il compagno, l’attore Roul, ha raccolto il testimone di un’protagonista del cinema e della tv, Serena Rossi, madrina della scorsa edizione.ha parlato di questa sua esperienza e della sua vita privata in una intervista rilasciata al settimanale Vero. Le è stata fatta la domanda sulle nozze: ormai da anni convive cone hanno due bambine. L’attrice, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito ...

fattoquotidiano : Ad ascoltare Mario Draghi all’Onu non c’era quasi nessuno @scannavo - FBiasin : #Ranocchia: “È come se mi si fosse spento qualcosa. All'inizio non volevo accettarlo, ma sentivo che non c'era più… - borghi_claudio : Diciamo che scendere dall'auto e mettersi in pari con le notizie non è stato particolarmente piacevole. Mi è toccat… - danieleraco : @GiuseppeConteIT Non per fare le pulci ma c’era anche lei eh! E daje, scemi si ma non così tanto! - Diana90907748 : @Max87903648 @intuslegens La costituzione è diventata carta straccia! Anno creato un'emergenza x violare la legge..… -