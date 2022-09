“Non c’è più un euro. È folle che un italiano paghi 600 euro di bolletta della luce”, Renato Zero ‘debutta’ al Circo Massimo (Di venerdì 23 settembre 2022) Da pochi minuti, in un tripudio di urla ed applausi, è salito sull’imponente palco montato per l’occasione al Circo Massimo. Uno show mastodontico, inizialmente pensato per festeggiare i suoi 70 anni di vita ma, soprattutto, di Roma. Poi la pandemia e, seppure con oltre due anni di ritardo, eccolo Renato Fiacchini, per il mondo Zero, che coerentemente ha ugualmente titolato questo meraviglioso spettacolo ‘Zerosettanta’. Zero: “Stavamo così bene con Draghi! Invece andremo a votare come si fa una schedina: Non conosciamo i candidati” Nel backestage, quando sta per scattare il countdown per il primo di una serie di concerti romani (gli altri sono per il 24, 25, 28, 30 e 1 ottobre), che tolgono il fiato solo a pensarli, Renatino si lascia andare ad una battuta: “C’era bisogno di andare al ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) Da pochi minuti, in un tripudio di urla ed applausi, è salito sull’imponente palco montato per l’occasione al. Uno show mastodontico, inizialmente pensato per festeggiare i suoi 70 anni di vita ma, soprattutto, di Roma. Poi la pandemia e, seppure con oltre due anni di ritardo, eccoloFiacchini, per il mondo, che coerentemente ha ugualmente titolato questo meraviglioso spettacolo ‘settanta’.: “Stavamo così bene con Draghi! Invece andremo a votare come si fa una schedina: Non conosciamo i candidati” Nel backestage, quando sta per scattare il countdown per il primo di una serie di concerti romani (gli altri sono per il 24, 25, 28, 30 e 1 ottobre), che tolgono il fiato solo a pensarli, Renatino si lascia andare ad una battuta: “C’era bisogno di andare al ...

