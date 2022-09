No alle sfumature di greenwashing sui social, la petizione di Greenpeace (Di venerdì 23 settembre 2022) Come le aziende corresponsabili della crisi ambientale contemporanea manipolano le comunicazioni sui social mediante il greenwashing Uno nuovo studio commissionato da Greenpeace Olanda all’Università di Harvard ha analizzato più di 2300 post su vari social delle più grandi compagnie impegnate nel settore dei combustibili fossili in Euriopa. E ha dimostrato la reale finalità delle loro L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 23 settembre 2022) Come le aziende corresponsabili della crisi ambientale contemporanea manipolano le comunicazioni suimediante ilUno nuovo studio commissionato daOlanda all’Università di Harvard ha analizzato più di 2300 post su varidelle più grandi compagnie impegnate nel settore dei combustibili fossili in Euriopa. E ha dimostrato la reale finalità delle loro L'articolo proviene da Consumatore.com.

GRAZMORGANGRACE : 'Buongiorno alla vita e alle sue sfumature' ... Buon venerdì a tutti. ?????? - darkroseandsea1 : RT @danabi_b: La padronanza di me stessa è in ciò che voglio,e non voglio Assaporo dettagli come gocce di miele La mia mente ha sfumature i… - BBarbar84780859 : RT @cyfanpage_ita: – Imprevedibile, impulsivo, fisico e refrattario alle regole. In cosa ti somiglia Francesco Demir? Francesco Demir ha u… - danabi_b : La padronanza di me stessa è in ciò che voglio,e non voglio Assaporo dettagli come gocce di miele La mia mente ha s… - fela72585359 : RT @cyfanpage_ita: – Imprevedibile, impulsivo, fisico e refrattario alle regole. In cosa ti somiglia Francesco Demir? Francesco Demir ha u… -