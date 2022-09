NFL 2022/2023, week 3: Chubb guida i Browns alla vittoria sugli Steelers (Di venerdì 23 settembre 2022) I Cleveland Browns hanno superato i Pittsburgh Steelers 29-17 e si sono aggiudicati il match inaugurale della terza settimana di regular season NFL 2022/2023. Uno scontro tra due franchigie che quest’anno faranno fatica a raggiungere posizioni di rilievo, ma nel frattempo la squadra dell’Ohio si porta a due vittorie in tre partite, guidata dal QB di riserva Jacoby Brissett a causa della sospensione in atto a DeShaun Watson. Un attacco in cui i palloni sono stati distribuiti in maniera bilanciata, quello visto nella notte per i Browns. Chiudono con un touchdown le due migliori armi offensive, ossia il WR Amari Cooper e il TE David Njoku, così come il RB e ago della bilancia della squadra Nick Chubb. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA week 3 Agli ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) I Clevelandhanno superato i Pittsburgh29-17 e si sono aggiudicati il match inaugurale della terza settimana di regular season NFL. Uno scontro tra due franchigie che quest’anno faranno fatica a raggiungere posizioni di rilievo, ma nel frattempo la squadra dell’Ohio si porta a due vittorie in tre partite,ta dal QB di riserva Jacoby Brissett a causa della sospensione in atto a DeShaun Watson. Un attacco in cui i palloni sono stati distribuiti in maniera bilanciata, quello visto nella notte per i. Chiudono con un touchdown le due migliori armi offensive, ossia il WR Amari Cooper e il TE David Njoku, così come il RB e ago della bilancia della squadra Nick. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA3 Agli ...

