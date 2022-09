(Di venerdì 23 settembre 2022) È partito tutto da unpubblicato su Facebook il 13 settembre sul gruppo “Animali smarriti e riAnzio e”. Mostrava ladi una cagnolina dall’aria persa e le mammelle gonfie, come se avesse partorito da poco. Sembrava anche denutrita e malridotta. Sara, la donna che aveva scattato le duealla cagnolina, aveva spiegato di non essere riuscita a darle neanche da bere, perché era scappata. Immediatamente era scattata la solidarietà tra gli amanti degli animali. In pochissimo tempo ilaveva raggiunto 856 condivisioni e centinaia di commenti. Tra questi, c’era chi ha tirato in ballo le Guardie Zoofile Nozia “Le Aquile” di Anzio. L’intervento delle Guardie Zoofile E proprio loro, vedendo il, sono partite alla ricerca della cagnolina. ...

CorriereCitta : Nettuno, mette un post sui social: trovati e salvati 15 cani da morte sicura, erano denutriti e malati (FOTO) - alsim71 : Nettuno ed Anzio bloccate dalle auto dei genitori che vanno a prendere i figli a scuola… e chi si deve spostare per… -

Il Post

... dichiarò che la sua compagnia era in grado di fornire solo "600 o 800" missilialle forze ... Questa paurain dubbio anche l'annuncio di una futura apertura di una fabbrica per costruire ...Più tardi si scopre che l'anomalia del moto di Urano era in realtà legata alla massa di. ... La scoperta di questi oggettiin discussione il fatto che Plutone possa essere considerato un ... Nettuno come non lo vedevamo da un pezzo Sin dal momento del suo lancio in orbita, avvenuto il giorno di Natale dello scorso anno, il telescopio James Webb ha fatto parlare di sé, dapprima per il suo ...Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati di questa giornata Scoprilo con l’oroscopo del giorno di Sky Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno ...