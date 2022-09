Nessuno ha detto a Harry che la regina Elisabetta era morta: la rivelazione (Di venerdì 23 settembre 2022) Come era prevedibile, poche ore dopo il funerale della regina Elisabetta II, iniziano a emergere dettagli di quello che è successo tra i membri della famiglia reale nelle ultime ore di vita della sovrana e anche dopo. Oggi sui media si parla di Harry, ancora una volta. E la rivelazione che arriva da PageSix, che offre sempre esclusive dedicate alla Royal Family, sembra destinata a fare il giro del mondo. Pare infatti che il principe Harry sapesse solo dell’aggravarsi delle condizioni di salute di sua nonna ( probabilmente lo ha saputo da una telefonata di una persona vicina alla regina, da un dottore o magari da un suo parente). Nessuno però, mentre era in viaggio per raggiungere Balmoral, gli avrebbe comunicato della morte della regina. Lo avrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 settembre 2022) Come era prevedibile, poche ore dopo il funerale dellaII, iniziano a emergere dettagli di quello che è successo tra i membri della famiglia reale nelle ultime ore di vita della sovrana e anche dopo. Oggi sui media si parla di, ancora una volta. E lache arriva da PageSix, che offre sempre esclusive dedicate alla Royal Family, sembra destinata a fare il giro del mondo. Pare infatti che il principesapesse solo dell’aggravarsi delle condizioni di salute di sua nonna ( probabilmente lo ha saputo da una telefonata di una persona vicina alla, da un dottore o magari da un suo parente).però, mentre era in viaggio per raggiungere Balmoral, gli avrebbe comunicato della morte della. Lo avrebbe ...

