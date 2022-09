Nessuno come noi: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 23 settembre 2022) Nessuno come noi: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda Nessuno come noi, film romantico del 2018, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Bianchini, diretto da Volfango De Biasi e uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 ottobre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Betty è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle Romeo nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022)noi: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in ondanoi,romantico del 2018, tratto dall’omonimo libro scritto da Luca Bianchini, diretto da Volfango De Biasi e uscito nelle sale cinematografiche italiane il 18 ottobre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Betty è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. Umberto è un noto docente universitario, affascinante, strafottente alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima volta quando Umberto e sua moglie Ludovica decidono di iscrivere il figlio ribelle Romeo nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra loro ...

