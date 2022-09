Nessuno come noi: trama, storia vera e cast del film con Preziosi e Felberbaum (Di venerdì 23 settembre 2022) Nessuno come noi è un film del 2018 con protagonisti principali Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum. La pellicola viene mandata in onda in prima serata venerdì 23 settembre 2022 su Canale 5. Nessuno come noi: trama Nessuno come noi è un film del 2018 diretto dal regista Volfango De Biasi. Il film è stato girato a Torino per un periodo di cinque settimane (novembre-dicembre 2017). Si tratta di una commedia sentimentale con tanta passione e molto coinvolgimento emotivo grazie anche alla bellezza dei due protagonisti. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Una travolgente passione unisce uno spocchioso docente universitario sposato e una dinamica insegnante di liceo single per scelta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022)noi è undel 2018 con protagonisti principali Alessandroe Sarah. La pellicola viene mandata in onda in prima serata venerdì 23 settembre 2022 su Canale 5.noi:noi è undel 2018 diretto dal regista Volfango De Biasi. Ilè stato girato a Torino per un periodo di cinque settimane (novembre-dicembre 2017). Si tratta di una commedia sentimentale con tanta passione e molto coinvolgimento emotivo grazie anche alla bellezza dei due protagonisti. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Una travolgente passione unisce uno spocchioso docente universitario sposato e una dinamica insegnante di liceo single per scelta ...

meb : Non è possibile che per fare una mammografia, un esame, una TAC, ci vogliano mesi. Come mai nessuno più parla di… - FBiasin : #Ranocchia: “È come se mi si fosse spento qualcosa. All'inizio non volevo accettarlo, ma sentivo che non c'era più… - GiuliaSalemi93 : La vita è fatta di occasioni, appuntamenti, errori, opportunità, speranze e tanti sogni da inseguire. Oggi inizio… - nuccia20 : RT @meb: Non è possibile che per fare una mammografia, un esame, una TAC, ci vogliano mesi. Come mai nessuno più parla di #sanità? Per abba… - SE0HYUNCHEEKS : Nessuno lo fa come lui -