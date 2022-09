"Nel testamento della Regina Elisabetta...": rumors che sconvolgono il mondo (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i funerali della Regina Elisabetta, un altro capitolo resta aperto: quello del suo testamento. Peccato però che "non sapremo mai nulla di certo sul testamento di un membro della famiglia reale". Lo dice l'esperta reale Lavinia Orefici. Che, sentita dal Giornale, ha spiegato come quei documenti – nel caso dei royals – vengano secretati per anni. Quello del principe Filippo, per esempio, rimarrà segreto per 90 anni. E quello della sovrana defunta l'8 settembre? “Lei avrebbe voluto addirittura per 125 anni, ma poi c'è stata una mediazione sui 90 anni", ha spiegato la Orefici. In ogni caso, è possibile comunque fare una stima. “C'è una distinzione da fare: tra i beni di un monarca e quelli privati del sovrano. Lo scettro, l'ampolla e la corona che abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo i funerali, un altro capitolo resta aperto: quello del suo. Peccato però che "non sapremo mai nulla di certo suldi un membrofamiglia reale". Lo dice l'esperta reale Lavinia Orefici. Che, sentita dal Giornale, ha spiegato come quei documenti – nel caso dei royals – vengano secretati per anni. Quello del principe Filippo, per esempio, rimarrà segreto per 90 anni. E quellosovrana defunta l'8 settembre? “Lei avrebbe voluto addirittura per 125 anni, ma poi c'è stata una mediazione sui 90 anni", ha spiegato la Orefici. In ogni caso, è possibile comunque fare una stima. “C'è una distinzione da fare: tra i beni di un monarca e quelli privati del sovrano. Lo scettro, l'ampolla e la corona che abbiamo ...

Eugenio41112875 : @fanpage Era scritto nel testamento biologico: il cervello va all'ammasso. - LaBombetta76 : @MaxGrimandi @la_bongia ha detto che me la scrive nel testamento, prima di allora segreto militare ?????? - paolacx2 : @fuoricorso72 Nel testamento ? ?? - CronacheMc : POTENZA PICENA - Socio dell'Elettromedia, prima di essere intubato nel giugno 2021, ha chiesto carta e penna per d… - alebattistaa : @adtoomuch nel 2022 ormai nessuno può fare più in un cazzo che viene insultato e/o etichettato come qualcosa che no… -