Nedved e gli affari oltre la Juventus: con la fidanzata Dara Rolins fa investimenti sul Lago Maggiore (Di venerdì 23 settembre 2022) Un'area di quasi 2mila metri quadrati affacciata sul Lago Maggiore: è l'investimento concluso dal vicepresidente della Juventus Pavel Nedved e la cantante slovacca Dara Rolins, sua fidanzata. Il Corriere della Sera racconta della nuova società fondata dalla coppia: la Foxy Group, di cui sono proprietari al 50%. Risale a dicembre scorso invece l'acquisto dei terreni edificabili, in una zona vip: lì a fianco c'è la villa della famiglia Kennedy, una volta proprietà di Eugenio Cefis, ex presidente di Eni e Montedison. La relazione tra Nedved e Rolins è diventata pubblica solo nei mesi scorsi. Il calciatore ceco è separato dalla moglie dal 2019. Le notizie sui nuovi affari con la fidanzata ...

