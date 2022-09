Nations League: Zielinski e Lobotka in campo: i risultati di Polonia e Slovacchia (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la quinta giornata della UEFA Nations League, sono scesi in campo con le rispettive rappresentative nazionali due pilastri del centrocampo partenopeo: Piotr Zielinski e Stanislav Lobotka. Purtroppo, per entrambi, non è stata una serata felice: la Polonia è stata sconfitta per 2-0 dall’Olanda di Van Gaal, mentre la Slovacchia di Lobotka ha subito una pesante sconfitta per 2-1, in casa, contro l’Azerbaigian. Lobotka Napoli (Getty Images)Il centrocampista polacco ha espresso il suo disappunto riguardo il risultato finale durante il post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che alcune cose in questa partita siano state buone da parte nostra. Abbiamo subito il secondo gol nel nostro momento migliore. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Per la quinta giornata della UEFA, sono scesi incon le rispettive rappresentative nazionali due pilastri del centropartenopeo: Piotre Stanislav. Purtroppo, per entrambi, non è stata una serata felice: laè stata sconfitta per 2-0 dall’Olanda di Van Gaal, mentre ladiha subito una pesante sconfitta per 2-1, in casa, contro l’Azerbaigian.Napoli (Getty Images)Il centrocampista polacco ha espresso il suo disappunto riguardo il risultato finale durante il post-partita. Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che alcune cose in questa partita siano state buone da parte nostra. Abbiamo subito il secondo gol nel nostro momento migliore. ...

